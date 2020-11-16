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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 ноября 20, 09:00
"Танці з зірками": Травма Влада Ямы и картонные "зрители"
Танці з зірками
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15 ноября состоялся прямой эфир 12 выпуска шоу "Танцы со звездами-2020".

В воскресенье, 15 ноября, прошел 12 выпуск телепроекта "Танцы со звездами-2020", который в очередной раз поразил публику потрясающими номерами участников шоу.

Актер Павел Вышняков стал приглашенным судьей, а Оля Полякова - ведущей звездного балкона.

Особенностью 12 выпуска стало то, что каждая пара исполнила сразу три танца: технический, в трио с судьями шоу и определенный жребием импровизационный танец.

Так, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк исполнили хип-хоп.

Сергей Мельник и Аделина Дели - Контемпорари

Санта Димопулос и Макс Леонов - Венский вальс

Также хип-хоп исполнили Юлия Санина и Дима Жук

Далее участники станцевали трио с членами жюри.

Сергей Мельник, Аделина и Екатерина Кухар - Балет

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Григорий Чапкис - Самба

Санта Димопулос, Макс и Павел Вишняков - Румба

Юлия Санина, Дима и Влад Яма - Фьюжн

К сожалению, в ходе номера хореограф Влад Яма серьезно травмировался. Сразу после выступления он срочно отправился в больницу, о чем он сообщил в сториз Инстаграма.

Первыми, кого вызвали на паркет станцевать "танец за жизнь", стали Санта и Макс, которые исполнили самбу.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцевали ча-ча-ча.

Сергей Мельник и Аделина Дели на паркете исполнили джайв.

Юлия Санина и Дима Жук по результатам жребия танцевали румбу.

В связи с карантином выходного дня проект "Танцы со звездами" отказался от зрителей в зале, с которыми раньше проходил каждый эфир.

Ранее "Телеграф" писал, что в прямом эфире этого вечера проект покинули Сергей Мельник и Аделина Дели. Пара набрала самую низкую оценку (91 балл). Максимальный балл - 100 - получили Санта Димопулос и  Макс Леонов

telegraf.com.ua
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