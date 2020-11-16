Потап разместил архивное фото и позабавил фанов

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап, который ранее подшутил над СМИ, позабавил своих поклонников новым снимков, который был сделан 20 лет назад.

Так, Алексей разместил у себя на официальной странице в Инстаграм архивное фото, где он позирует со своей командой по водному поло. Тогда еще никому не известный представитель шоу-бизнеса был капитаном "Динамо".

"Команда Динамо Киев, по водному поло, чемпион Украины 1999-2000 годов, нашли меня????" - спросил своих подписчиков Потап.

Фото Instagram Алексея Потапенко

Еще в интервью FootballHub 2017 года Потап рассказывал, что он был капитаном юниорской сборной и ездил на международные соревнования: "Меня даже приглашали играть за Испанию и Словакию, но тренеры не отпустили, потому что видели меня в стартовом составе Динамо. Было грустно, но уже сейчас я не расстраиваюсь, ведь у меня хорошо сложилась музыкальная карьера".

Подписчики долго гадали, как же выглядел в молодости известный рэпер.

После нескольких ошибок Потап решил раскрыть все карты.



