People’s Choice Awards: все победители. Видео

В концерт-холле Barker Hangar в Санта-Монике состоялась церемония награждения People’s Choice Awards-2020, которая проходила без зрителей и транслировалась онлайн.

Лучших представителей индустрии музыки, моды, кино, телевидения и поп-культуры определяют по итогам голосования фанатов. В этом году бесспорной звездой шоу стала Дженнифер Лопес, которая победила в номинации Народная икона.

В рамках события выступили певец Джастин Бибер и соул-дуэт Chloe x Halle. Вела церемонию актриса Дэми Ловато. Полный список победителей People's Choice Awards-2020:



Народный чемпион − Тайлер Перри

Икона моды − Трэйси Эллис Росс

Народная икона − Дженнифер Лопес

Лучший фильм − Плохие парни навсегда Лучшая комедия − Будка поцелуев 2

Лучший экшен-фильм − Мулан

Лучшая драма − Гамильтон

Лучший семейный фильм − Вперед

Лучший актер − Уилл Смит, Плохие парни навсегда

Лучшая актриса − Тиффани Хэддиш, Гламурные боссы

Звезда драматического фильма − Лин-Мануэль Миранда, Гамильтон

Звезда комедийного фильма − Джои Кинг, Будка поцелуев 2

Звезда экшен-фильмов − Крис Хемсворт, Тайлер Рейк: Операция по спасению

Лучший сериал − Анатомия страсти

Лучший драматический сериал − Ривердэйл

Лучшее комедийное шоу − Never Have I Ever

Лучшее реалити-шоу − Семейство Кардашьян

Лучшее талант-шоу − Голос

Лучший актер сериала − Коул Спроус, Ривердэйл

Лучшая актриса сериала − Эллен Помпео, Анатомия страсти

Звезда драматического сериала − Мэнди Мур, Это мы

Звезда комедийного сериала − София Вергара, Американская семейка

Лучшее дневное ток-шоу − Шоу Эллен Дедженерес

Лучшее вечернее ток-шоу − Вечернее шоу с Джимми Феллоном

Лучший участник талант-шоу − Джиджи Гуд, Королевские гонки Ру Пола

Звезда реалити-шоу − Хлои Кардашьян, Семейство Кардашьян

Самое увлекательное шоу − Outer Banks

Лучшее научно-популярное шоу − Вайнона Эрп Лучший исполнитель − Джастин Бибер

Лучшая исполнительница − Ариана Грандэ

Лучшая группа − BTS

Лучшая песня − Dynamite, BTS Лучший альбом − Map of the Soul: 7, BTS

Лучший исполнитель кантри-музыки − Блэйк Шелтон

Лучший исполнитель латиноамериканской музыки − Becky G

Лучший новый исполнитель − Doja Cat

Лучшее музыкальное видео − Dynamite, BTS

Лучшая коллаборация − WAP, Cardi B ft. Megan Thee Stallion

Лучший саундтрек − Only The Young, Taylor Swift, Featured in Miss Americana Лучший YouTube-блоггер − Эмма Чемберлен

Лучший бьюти-инфлюэнсер − Джеймс Чарльз

Самая влиятельная звезда в социальных сетях − Ариана Грандэ

Лучшее животное-звезда − Мопс Doug the Pug



Фото: instagram.com/peopleschoice Лучшее комедийное выступление − Time Machine, Лесли Джонс

Самая стильная звезда − Зендая

Человек, изменивший правила − баскетболист Леброн Джеймс

Лучший поп-подкаст − Anything Goes с Эммой Чемберлен

Напомним, в прошлом году лучшим по версии People’s Choice Awards стал фильм Мстители: Финал.



