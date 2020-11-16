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16 ноября 20, 17:03
People’s Choice Awards: все победители. Видео
People’s Choice Awards
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Ежегодная премия выбирает лучших представителей музыки, кино, телевидения и поп-культуры по итогам голосования зрителей.
Ежегодная премия выбирает лучших представителей музыки, кино, телевидения и поп-культуры по итогам голосования зрителей.

В концерт-холле Barker Hangar в Санта-Монике состоялась церемония награждения People’s Choice Awards-2020, которая проходила без зрителей и транслировалась онлайн. 

Лучших представителей индустрии музыки, моды, кино, телевидения и поп-культуры определяют по итогам голосования фанатов. В этом году бесспорной звездой шоу стала Дженнифер Лопес, которая победила в номинации Народная икона.

В рамках события выступили певец Джастин Бибер и соул-дуэт Chloe x Halle. Вела церемонию актриса Дэми Ловато. 
 
Полный список победителей People's Choice Awards-2020:
 
  • Народный чемпион − Тайлер Перри
  • Икона моды − Трэйси Эллис Росс
  • Народная икона − Дженнифер Лопес
 
  • Лучший фильм − Плохие парни навсегда

  • Лучшая комедия − Будка поцелуев 2
  • Лучший экшен-фильм − Мулан
  • Лучшая драма − Гамильтон
  • Лучший семейный фильм − Вперед
  • Лучший актер − Уилл Смит, Плохие парни навсегда
  • Лучшая актриса − Тиффани Хэддиш, Гламурные боссы
  • Звезда драматического фильма − Лин-Мануэль Миранда, Гамильтон
  • Звезда комедийного фильма − Джои Кинг, Будка поцелуев 2
  • Звезда экшен-фильмов − Крис Хемсворт, Тайлер Рейк: Операция по спасению
  • Лучший сериал − Анатомия страсти
  • Лучший драматический сериал − Ривердэйл
  • Лучшее комедийное шоу − Never Have I Ever
  • Лучшее реалити-шоу − Семейство Кардашьян
  • Лучшее талант-шоу − Голос
  • Лучший актер сериала − Коул Спроус, Ривердэйл
  • Лучшая актриса сериала − Эллен Помпео, Анатомия страсти
  • Звезда драматического сериала − Мэнди Мур, Это мы
  • Звезда комедийного сериала − София Вергара, Американская семейка
  • Лучшее дневное ток-шоу − Шоу Эллен Дедженерес
  • Лучшее вечернее ток-шоу − Вечернее шоу с Джимми Феллоном
  • Лучший участник талант-шоу − Джиджи Гуд, Королевские гонки Ру Пола
  • Звезда реалити-шоу − Хлои Кардашьян, Семейство Кардашьян
  • Самое увлекательное шоу − Outer Banks
  • Лучшее научно-популярное шоу − Вайнона Эрп
  • Лучший исполнитель − Джастин Бибер
  • Лучшая исполнительница − Ариана Грандэ
  • Лучшая группа − BTS
  • Лучшая песня − Dynamite, BTS

  • Лучший альбом − Map of the Soul: 7, BTS
  • Лучший исполнитель кантри-музыки − Блэйк Шелтон
  • Лучший исполнитель латиноамериканской музыки − Becky G
  • Лучший новый исполнитель − Doja Cat
  • Лучшее музыкальное видео − Dynamite, BTS
  • Лучшая коллаборация − WAP, Cardi B ft. Megan Thee Stallion
  • Лучший саундтрек − Only The Young, Taylor Swift, Featured in Miss Americana
  • Лучший YouTube-блоггер − Эмма Чемберлен
  • Лучший бьюти-инфлюэнсер − Джеймс Чарльз
  • Самая влиятельная звезда в социальных сетях − Ариана Грандэ
  • Лучшее животное-звезда − Мопс Doug the Pug

Фото: instagram.com/peopleschoice 
  • Лучшее комедийное выступление − Time Machine, Лесли Джонс
  • Самая стильная звезда − Зендая
  • Человек, изменивший правила − баскетболист Леброн Джеймс
  • Лучший поп-подкаст − Anything Goes с Эммой Чемберлен

Напомним, в прошлом году лучшим по версии People’s Choice Awards стал фильм Мстители: Финал
Korrespondent
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