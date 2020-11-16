People’s Choice Awards: все победители. Видео

В концерт-холле Barker Hangar в Санта-Монике состоялась церемония награждения People’s Choice Awards-2020, которая проходила без зрителей и транслировалась онлайн.
Лучших представителей индустрии музыки, моды, кино, телевидения и поп-культуры определяют по итогам голосования фанатов. В этом году бесспорной звездой шоу стала Дженнифер Лопес, которая победила в номинации Народная икона.
- Народный чемпион − Тайлер Перри
- Икона моды − Трэйси Эллис Росс
- Народная икона − Дженнифер Лопес
- Лучший фильм − Плохие парни навсегда
- Лучшая комедия − Будка поцелуев 2
- Лучший экшен-фильм − Мулан
- Лучшая драма − Гамильтон
- Лучший семейный фильм − Вперед
- Лучший актер − Уилл Смит, Плохие парни навсегда
- Лучшая актриса − Тиффани Хэддиш, Гламурные боссы
- Звезда драматического фильма − Лин-Мануэль Миранда, Гамильтон
- Звезда комедийного фильма − Джои Кинг, Будка поцелуев 2
- Звезда экшен-фильмов − Крис Хемсворт, Тайлер Рейк: Операция по спасению
- Лучший сериал − Анатомия страсти
- Лучший драматический сериал − Ривердэйл
- Лучшее комедийное шоу − Never Have I Ever
- Лучшее реалити-шоу − Семейство Кардашьян
- Лучшее талант-шоу − Голос
- Лучший актер сериала − Коул Спроус, Ривердэйл
- Лучшая актриса сериала − Эллен Помпео, Анатомия страсти
- Звезда драматического сериала − Мэнди Мур, Это мы
- Звезда комедийного сериала − София Вергара, Американская семейка
- Лучшее дневное ток-шоу − Шоу Эллен Дедженерес
- Лучшее вечернее ток-шоу − Вечернее шоу с Джимми Феллоном
- Лучший участник талант-шоу − Джиджи Гуд, Королевские гонки Ру Пола
- Звезда реалити-шоу − Хлои Кардашьян, Семейство Кардашьян
- Самое увлекательное шоу − Outer Banks
- Лучшее научно-популярное шоу − Вайнона Эрп
- Лучший исполнитель − Джастин Бибер
- Лучшая исполнительница − Ариана Грандэ
- Лучшая группа − BTS
- Лучшая песня − Dynamite, BTS
- Лучший альбом − Map of the Soul: 7, BTS
- Лучший исполнитель кантри-музыки − Блэйк Шелтон
- Лучший исполнитель латиноамериканской музыки − Becky G
- Лучший новый исполнитель − Doja Cat
- Лучшее музыкальное видео − Dynamite, BTS
- Лучшая коллаборация − WAP, Cardi B ft. Megan Thee Stallion
- Лучший саундтрек − Only The Young, Taylor Swift, Featured in Miss Americana
- Лучший YouTube-блоггер − Эмма Чемберлен
- Лучший бьюти-инфлюэнсер − Джеймс Чарльз
- Самая влиятельная звезда в социальных сетях − Ариана Грандэ
- Лучшее животное-звезда − Мопс Doug the Pug
- Лучшее комедийное выступление − Time Machine, Лесли Джонс
- Самая стильная звезда − Зендая
- Человек, изменивший правила − баскетболист Леброн Джеймс
- Лучший поп-подкаст − Anything Goes с Эммой Чемберлен
Напомним, в прошлом году лучшим по версии People’s Choice Awards стал фильм Мстители: Финал.