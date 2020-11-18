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17 ноября 20, 18:11
В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка
Роман Виктюк
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В сети выразили сожаление в связи со смертью Романа Виктюка.
Режиссер, народный артист Украины и РФ Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. Об этом сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня(17 ноября)" - сообщили в театре.



Причина смерти артиста пока неизвестна.

Пользователи сети отреагировали на новость о смерти украинского и российского народного артиста Романа Виктюка. 

"Один из самых остроумных людей, которых я знал. Только он мог по случаю 50-летия СССР поставить в Москве "Украденное счастье". Да еще и включить в спектакль украинские церковные песнопения. R.I.P., Маэстро", - написал в Facebook главный редактор издания LB.ua Олег Базар. 


"Идеальный свет - тот, который мы дарим друг другу", - написал основатель и главный редактор газеты Факты Александр Швец.

Справка: Роман Виктюк — советский, украинский и российский театральный режиссёр, педагог, телеведущий, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Народный артист Украины (2006) и России (2009). Родился во Львове. Известен как постановщик спектаклей «Служанки» по пьесе Жана Жене и «М. Баттерфляй». Является сооснователем Фондa Мазоха во Львове.

Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.
telegraf.com.ua
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