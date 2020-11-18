В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка

Пользователи сети отреагировали на новость о смерти украинского и российского народного артиста Романа Виктюка.
"Один из самых остроумных людей, которых я знал. Только он мог по случаю 50-летия СССР поставить в Москве "Украденное счастье". Да еще и включить в спектакль украинские церковные песнопения. R.I.P., Маэстро", - написал в Facebook главный редактор издания LB.ua Олег Базар.
"Идеальный свет - тот, который мы дарим друг другу", - написал основатель и главный редактор газеты Факты Александр Швец.
Справка: Роман Виктюк — советский, украинский и российский театральный режиссёр, педагог, телеведущий, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Народный артист Украины (2006) и России (2009). Родился во Львове. Известен как постановщик спектаклей «Служанки» по пьесе Жана Жене и «М. Баттерфляй». Является сооснователем Фондa Мазоха во Львове.
Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.