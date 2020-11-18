Ксения Мишина и Алла Костромичева в корсете Valery Kovalska

Ведущая телешоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева и главная героиня проекта "Холостячка" появились на экране в корсетах одного фасона от украинского дизайнера Valery Kovalska. Отличается лишь расцветка: у 34-летней Костромичевой доминирует белый цвет, а у 31-летней Мишиной – черный. Рост Аллы Костромичесвой – 1,79 м, а Ксении Мишиной – 1,68.





На сайте Валерии Ковальской архитектурный корсет с рюшами стоит 920 евро (30 740 гривен). Корсет выполнен на основе бюстье, поэтому его можно носить без бюстгальтера. Сзади идет застежка-молния.





Валерия Ковальская смешивает в нарядах урбанизм и женственность. Дизайнер ориентируется как на традиции портных Старого Света, так и на современную моду и спортивную эстетику. Бренд использует кружево ручной работы, жаккард, шелк и поплин, украшает ткани бисером, вышивкой ручной работы или оригинальными принтами. В 2016 году бренд Valery Kovalska прекратил использовать натуральную кожу.

Напомним, за сердце Ксении Мишиной после первой вечеринки остались бороться 12 парней: фотографы, юмористы и предприниматели.

