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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 ноября 20, 10:50
Дети-альбиносы стали самыми необычными моделями Европы
Дети-альбиносы
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Нора, Шем и Эзра Джонсы разрушают стереотипы о людях с альбинизмом.

10-летняя Нора и 16-летний Шем Джонсы являются детьми альбиносами. Дети часто сталкиваются с издевательствами из-за своего тона кожи, ведь их брат 13-летний Эзра – темнокожий. Нора, Шем и Эзра решили бороться со стигмой альбинизма вместе, и теперь они покоряют модельный бизнес.

Моделинг часто осветляет различные проблемы современного мира, поэтому семья Джонсов и решила пойти этим путем.

Нора, Шем и Эзра стремятся повысить осведомленность об альбинизме и выступить за равенство для всех цветов кожи. Для этого дети выходят на подиумы, снимаются в фотосессиях, украшают обложки таких ведущих фирм, как Nike и Primark. Нора даже украшала страницы итальянского Vogue.

www.zebedeemanagement.co.uk/joseph-family

«Мои дети потрясающие, они смелые, вдохновляющие и добрые. И они заново определяют, что значит быть красивыми» - говорит их мама Мария.

Так, как у брата Марии альбинизм, она не особо удивилась, что у нее родились дети с таким же заболеванием. Мама Джонс даже основала благотворительную организацию «Голос альбинизма» для повышения осведомленности об альбинизме
telegraf.com.ua
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