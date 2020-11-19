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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 ноября 20, 12:47
54-летняя Синди Кроуфорд похвасталась спортивным телом
Синди Кроуфорд
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54-летняя Синди Кроуфорд, легенда мировой индустрии моды, показала в Instagram новое фото, сделанное на тренировке

54-летняя Синди Кроуфорд, легенда мировой индустрии моды, показала в Instagram новое фото, сделанное на тренировке.

Синди позировала без макияжа в облегающем черном топе и леггинсах.

В комментариях подписчики восхитились подтянутой фигурой и неувядающей красотой супермодели:

Фаны также обратились к Кроуфорд с просьбой выпустить новые видеоуроки с тренировками, вспомнив видеокассеты, которые пользовались сумасшедшим успехов в 90-х.

"Синди, возобнови традицию видеотренировок", "Твои тренировки в 90-е были невероятно эффектными", "Синди, мы ждем твои новые видео-тренировки!", - отметили пользователи Сети.

Фото: Instagram
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