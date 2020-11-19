Пасынок Уитни Хьюстон найден мертвым в своей квартире

Источник, близкий к семье, сообщил порталу TMZ, что Бобби-младший был найден мертвым в среду, 18 ноября, в своем доме в районе Лос-Анджелеса.





Отмечается, что полиция все еще находится в доме. Причина смерти Бобби-младшего в настоящее время неизвестна.

Бобби Браун-младший - один из семи детей музыканта. Ему было 13 лет, когда он появился в семейном реалити-шоу "Быть Бобби Брауном". Его мать - Ким Уорд, с которой Бобби встречался 11 лет, прежде чем он обручился с певицей Уитни Хьюстон.







