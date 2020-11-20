Дзидзьо – 37: Неизвестные факты из его жизни

Михаил Хома и Ярослава Притула сыграли свадьбу 20 ноября 2013-го, в 30-й день рождения артиста. С того времени в семье – два праздника в один день.

Сегодня, в день 37-летия Дзидзьо, пара празднует и медную свадьбу – 7 лет супружеской жизни.

- Пересматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов. То, с каким приподнятым настроением я собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, потому что ты очень любишь лес! Цветы в волосах, букетах, из-за которых я опоздала на собственную свадьбу, потому что все должно быть идеально (ох, этот перфекционизм), а по дороге еще и умудрилась заскочить в салон, чтобы сделать фото на новый паспорт со свадебной прической. Михаил, во-первых, с Днем рождения! И - по традиции фото со свадьбы, - поздравила мужа Ярослава в Инстаграм.

Накануне мы спросили у Ярославы, что такого мы еще знаем о ее супер-популярном муже.

- Михаил не любит отдыхать, не любит длительные путешествия, он расслабляется дома на диване с ноутбуком на груди, - признается нам Ярослава. - В 2 года и 3 месяца Михаил знал все буквы, умел читать, но потом все забыл. А еще он очень любит хлеб, ест с хлебом все, даже мучное.

С Днем рождения, Дзидзьо! И счастливой семейной вам жизни, Михаил и Ярослава!

БЫЛО ДЕЛО

Эту историю артист рассказал своим поклонникам в День матери:

- В мае 1983 года мою маму привезли в больницу города Ходоров с ожогами третьей степени на ногах. Так страшно мама обожглась, когда разжигала в селе кухню (печь) и случайно вместо солярки полила дрова бензином. Кожа на ногах сверху до колен слезала кусками, очень высокая температура тела, надо было немедленно делать пересадку кожи, маму начали колоть обезболивающим, и тут в палату забегает врач и сообщает, что мама - беременна, примерно второй месяц. Врач настаивал, что надо уже и немедленно делать аборт, потому что ребенок не выживет, ребенок, вероятно, уже неживой, а мама сказала: ребенок будет! Она отказалась от всех обезболивающих уколов, от лекарств против жара и высокой температуры, от пересадки кожи. Никто не понимал маминого упрямства и желания сохранить ребенка, потому что такие страдания выдержала бы не каждая женщина. Лишь одна бабка Екатерина, мамина мама, которая и рассказала мне обо всем этом, поддерживала маму и говорила: Бог поможет! Всю беременность мама провела в больнице, ноги кое-как заживали, но начались роды... У мамы, когда она меня рожала, все обожженная кожа на ногах потрескалась до крови, до глубоких ран... А я еще долго, когда был маленьким, не мог понять, чего мама так часто мне говорит: Ты - мой Божий ребенок... Эту историю я хотел рассказать всем людям, чтобы знали, какая моя мама - сильная, упрямая, и сделала в свое время такой важный выбор для себя и для меня - сохранила мою жизнь.