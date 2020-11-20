Первому поцелую быть: чем удивит 5 выпуск шоу «Холостячка»

Что выпуск готовит зрителям – читайте в материале «Телеграфа».
Реалити-шоу «Холостячка», главной героиней которого стала Ксения Мишина, подошел к своему экватору и 20 ноября выйдет пятый выпуск самого романтичного шоу. Что приготовила Ксения участникам на новой неделе – читайте далее.
Экватор проекта шесть оставшихся участников (Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Андрей Шатырко, Александр Еллерт, Евгений Ковтуненко и Игорь Бабко) вместе с Мишиной проведут на острове в диких условиях.
Ксения считает, что подобный вызов реально покажет, кто и парней кто. В подобных ситуациях люди проверяются, считает актриса.