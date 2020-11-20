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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 ноября 20, 12:10
Первому поцелую быть: чем удивит 5 выпуск шоу «Холостячка»
Ксения Мишина
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20 ноября выйдет в эфир пятый выпуск реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной

Что выпуск готовит зрителям – читайте в материале «Телеграфа».

Реалити-шоу «Холостячка», главной героиней которого стала Ксения Мишина, подошел к своему экватору и 20 ноября выйдет пятый выпуск самого романтичного шоу. Что приготовила Ксения участникам на новой неделе – читайте далее.

Экватор проекта шесть оставшихся участников (Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Андрей Шатырко, Александр Еллерт, Евгений Ковтуненко и Игорь Бабко) вместе с Мишиной проведут на острове в диких условиях.

Ксения считает, что подобный вызов реально покажет, кто и парней кто. В подобных ситуациях люди проверяются, считает актриса.

На страничке проекта в Инстаграм есть постоянная рубрика «Сплетница», которая постоянно «подливает масло в огонь», приоткрывая несколько фактов о предстоящем выпуске.

Анонс нового выпуска также очень интригующий, и обещает зрителям много чего интересного. Пожар на острове, полет на воздушном шаре, первый поцелуй на проекте – все это в новом выпуске «Холостячки».

Кто же получит заветную розу и продолжит борьбу за сердце украинской красавицы смотрите 20 ноября в 19:00 на канале СТБ.
telegraf.com.ua
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