На шоу "Холостячка" произошел первый поцелуй: фото

В субботу, 20 ноября, состоялся 5 выпуск самого романтического шоу страны "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Главная "холостячка" Украины устроила для мужчин множество испытаний, которые удалось преодолеть не всем.

Одному из участников удалось растопить сердце главной героини и получить победный первый поцелуй. Счастливчиком стал Александр Эллерт.

Он организовал романтический ужин посреди пустыни возле костра. Они рассматривали звездное небо, наслаждались арбузом, вели душевные разговоры, много смеялись и просто наслаждались временем, которое проводят вместе.

Пара решила повторить танец, который был на их первом свидании. Это были очень чувственные моменты, где были объятия, поцелуи в щечку, от которых у Ксении забегали мурашки по коже.





"Холостячка" призналась, что она испытывает к Эллерту сильную симпатию, однако думала, что она не взаимна. Но во время этого вечера Ксения почувствовала, что ошибалась, и увидела в глазах Александра искренние чувства.





Свидание очень сблизило Ксению и Александра и завершилось романтическим поцелуем. Их отношения вышли на новый уровень



