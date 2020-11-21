На шоу "Холостячка" произошел первый поцелуй: фото

В субботу, 20 ноября, состоялся 5 выпуск самого романтического шоу страны "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Главная "холостячка" Украины устроила для мужчин множество испытаний, которые удалось преодолеть не всем.
Одному из участников удалось растопить сердце главной героини и получить победный первый поцелуй. Счастливчиком стал Александр Эллерт.
Он организовал романтический ужин посреди пустыни возле костра. Они рассматривали звездное небо, наслаждались арбузом, вели душевные разговоры, много смеялись и просто наслаждались временем, которое проводят вместе.