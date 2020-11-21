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21 ноября 20, 09:32
На шоу "Холостячка" произошел первый поцелуй: фото
Александр Эллерт
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В шоу "Холостячка" произошел первый поцелуй с Александром Эллертом.

В субботу, 20 ноября, состоялся 5 выпуск самого романтического шоу страны "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Главная "холостячка" Украины устроила для мужчин множество испытаний, которые удалось преодолеть не всем.

Одному из участников удалось растопить сердце главной героини и получить победный первый поцелуй. Счастливчиком стал Александр Эллерт.

Он организовал романтический ужин посреди пустыни возле костра. Они рассматривали звездное небо, наслаждались арбузом, вели душевные разговоры, много смеялись и просто наслаждались временем, которое проводят вместе.

Пара решила повторить танец, который был на их первом свидании. Это были очень чувственные моменты, где были объятия, поцелуи в щечку, от которых у Ксении забегали мурашки по коже.

"Холостячка" призналась, что она испытывает к Эллерту сильную симпатию, однако думала, что она не взаимна. Но во время этого вечера Ксения почувствовала, что ошибалась, и увидела в глазах Александра искренние чувства.

Свидание очень сблизило Ксению и Александра и завершилось романтическим поцелуем. Их отношения вышли на новый уровень
telegraf.com.ua
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