Ирена Карпа стала жертвой хакеров

Известная писательница Ирена Карпа лишилась личной страницы в Инстаграм, развитию и продвижению которой она посвятила последние несколько лет. Знаменитость стала жертвой хакеров.

Об этом она сообщила на в Facebook.

"Друзья, у меня хакнули инстаграм. Если какие-то странные вещи будут поступать, это не я. Кто-то уже было такое? Как вернуть страницу?" - написала 20 ноября Ирена.

В тот же день писательница потеряла контроль над своей аккаунтом. Сначала ей удалили сотни фотографий, изменили никнейм и фото профиля.

Позже страницу и вовсе удалили.

Как сообщила позже Ирена, ей пришло сообщения якобы от команды Инстаграм, где были указаны все ее реквизиты. Там ей указали на то, что ее обвиняют в плагиате, и если она не докажет обратное - аккаунт очень быстро закроют. Писательница перешла по ссылке, которое было в сообщении, и произошел фишинг, после чего все ее пароли поменяли, поставили двухфакторную верификацию.



