Ирена Карпа стала жертвой хакеров

Известная писательница Ирена Карпа лишилась личной страницы в Инстаграм, развитию и продвижению которой она посвятила последние несколько лет. Знаменитость стала жертвой хакеров.
Об этом она сообщила на в Facebook.
"Друзья, у меня хакнули инстаграм. Если какие-то странные вещи будут поступать, это не я. Кто-то уже было такое? Как вернуть страницу?" - написала 20 ноября Ирена.
В тот же день писательница потеряла контроль над своей аккаунтом. Сначала ей удалили сотни фотографий, изменили никнейм и фото профиля.
Позже страницу и вовсе удалили.