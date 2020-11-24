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23 ноября 20, 22:50
MARUV нашла подработку в России
MARUV
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Скандальная украинская певица стала судьей в российском талант-шоу Суперстар! Возвращение.

Украинскую певицу MARUV (Анна Корсун) пригласили стать одной из членов жюри популярного в 2000-х годах в России талант-шоу "Суперстар! Возвращение".

Исполнительница приняла приглашение, о чем сообщила на своей странице в Инстаграм. Также, девушка добавила несколько кадров, которые были сделаны во время съемок шоу.

«Журю в новом телешоу» - написала в посте знаменитость, анонсировав начало шоу.


На снимках, звезда предстала в уже привычном для себя эпатажном наряде – красном латексном костюме с металлическими кольцами и красных очках. На снимках видно, что «журить» Анна будет вместе с Сергеем Соседовым, Ларисой Долиной и Виктором Дробышем.

В комментариях мнения подписчиков, как всегда, разделились. В основном конечно больше положительных отзывов, однако проскальзывают и нотки иронии и негодования.

«Класс», «Лучшая», «Самая лучшая судья», «Красотка», «Костюмчик отпад», «Заслужила», «Отличная работа» - пишет один лагерь поклонников.

«Нафига ты туда поперлась?», «Не вижу среди судей Джаламу и Притулу», «Запроданка, что тут скажешь», «Вульгарщина» - пишет второй лагерь.
telegraf.com.ua
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