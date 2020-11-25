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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 20, 12:04
Кто станет новой героиней Холостячки? Решетник заинтриговал
Григорий Решетник, Тина Кароль
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Реалити-шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной в самом разгаре, а в сети уже активно «подбирают» новую героиню для второго сезона шоу. В этом «кастинге» пока лидирует украинская певица Тина Кароль
Ведущий шоу «Холостячка» Григорий Решетник решил тоже присоединиться к некому флешмобу «Тину на Холостячку». Гриша опубликовал на своей странице в Инстаграм совместный снимок с певицей с интригующей подписью.

«Холостячка» 2 сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?» - написал Решетник.


 
В комментариях поклонники Тины Кароль считают, что молдавский артист Дан Балан, с которым Тине приписывают роман, не отпустит певицу на проект. Хотя отмечают, что если и он будет участвовать, то это будет весьма интересно.

«А как же Дан Балан», «Неее, без вариантов , Даник не пустит», «Ещё бы и Дана туда. Вообще идеально будет», «Мужики поубивают друг друга еще до выбора, за такую холостячку», «Она уже нашла своего Дракулу!» - пишут в сети.
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