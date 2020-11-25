Кто станет новой героиней Холостячки? Решетник заинтриговал

Ведущий шоу «Холостячка» Григорий Решетник решил тоже присоединиться к некому флешмобу «Тину на Холостячку». Гриша опубликовал на своей странице в Инстаграм совместный снимок с певицей с интригующей подписью.





«Холостячка» 2 сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?» - написал Решетник.









В комментариях поклонники Тины Кароль считают, что молдавский артист Дан Балан, с которым Тине приписывают роман, не отпустит певицу на проект. Хотя отмечают, что если и он будет участвовать, то это будет весьма интересно.





«А как же Дан Балан», «Неее, без вариантов , Даник не пустит», «Ещё бы и Дана туда. Вообще идеально будет», «Мужики поубивают друг друга еще до выбора, за такую холостячку», «Она уже нашла своего Дракулу!» - пишут в сети.



































