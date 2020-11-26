Чем будет удивлять суперфинал «Танцев со звездами»

Всю осень телезрители наблюдали, как звезды украинского шоу бизнеса учатся танцевать. 14 недель шоу «Танцы со звездами» пролетели очень быстро и вот наступил долгожданный финал. И вот, уже в воскресенье, 29 ноября, наконец, станет известно, кто же станет новой обладательницей победного кубка – кобра Юлия Санина, тигрица Надя Мейхер или пантера Санта Димопулос.





Суперфинал «Танцев со звездами» посвящен Рождественским праздникам, и организаторы шоу обещают перенести нас в настоящую Рождественскую сказку, полную чудес и сюрпризов.

Пары-финалисты, Юля Санина и Дима Жук, Надя Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, снова исполнят по три танца. Однако в этот раз задание немного проще – два из них они уже танцевали. Пары покажут свой «стартовый» номер на проекте, самое яркое выступление и представят еще один новый танец.

Также, Рождественский суперфинал посетит «Дракула» шоу-бизнеса – молдавский певец Дан Балан, который подарит участникам и зрителям музыкальный сюрприз.











