Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.85
USD
28.45
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 ноября 20, 09:13
Чем будет удивлять суперфинал «Танцев со звездами»
Танцы со звездами
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уже в воскресенье, 29 ноября, состоится женский суперфинал шоу «Танцы со звездами» - чем же будет удивлять финальный 14 выпуск, читайте далее.

Всю осень телезрители наблюдали, как звезды украинского шоу бизнеса учатся танцевать. 14 недель шоу «Танцы со звездами» пролетели очень быстро и вот наступил долгожданный финал. И вот, уже в воскресенье, 29 ноября, наконец, станет известно, кто же станет новой обладательницей победного кубка – кобра Юлия Санина, тигрица Надя Мейхер или пантера Санта Димопулос.


Суперфинал «Танцев со звездами» посвящен Рождественским праздникам, и организаторы шоу обещают перенести нас в настоящую Рождественскую сказку, полную чудес и сюрпризов.

Пары-финалисты, Юля Санина и Дима Жук, Надя Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, снова исполнят по три танца. Однако в этот раз задание немного проще – два из них они уже танцевали. Пары покажут свой «стартовый» номер на проекте, самое яркое выступление и представят еще один новый танец.

Также, Рождественский суперфинал посетит «Дракула» шоу-бизнеса – молдавский певец Дан Балан, который подарит участникам и зрителям музыкальный сюрприз.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Макс Фадеев перенес микроинфаркт
Кристина Агилера: «Мне тяжело и больно разводится»
Для Максима Барских Евровидение окончено
Логинов поведал всю правду о своих браках
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Дженнифер Лопес показалась абсолютно голой перед камерой
Лента новостей