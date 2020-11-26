Дженнифер Лопес показалась абсолютно голой перед камерой

Американской певице Дженнифер Лопес – 51. Однако, глядя на нее так и не скажешь. Звезда находится в отличной физической форме, ведет правильный образ жизни и ухаживает за собой. Ее упорный труд над собой отлично доказывают откровенные фотосессии.





На своей странице в Инстаграм Джей Ло показала результат одной из таких фотосессий, опубликовав пикантные снимки и видео, на которых позирует полностью обнаженной, прикрыв руками грудь. Сексуальные кадры в очередной раз доказали, что певица еще «ого-го».





«Авторами» откровенной фотосессии певицы стал культовый дуэт фотографов Mert & Marcus — Мерт Алас и Маркус Пиггот.