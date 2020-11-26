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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 ноября 20, 09:38
Дженнифер Лопес показалась абсолютно голой перед камерой
Дженнифер Лопес
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Популярная американская певица Дженнифер Лопес поразила фанатов обнаженными снимками.

Американской певице Дженнифер Лопес – 51. Однако, глядя на нее так и не скажешь. Звезда находится в отличной физической форме, ведет правильный образ жизни и ухаживает за собой. Ее упорный труд над собой отлично доказывают откровенные фотосессии.


На своей странице в Инстаграм Джей Ло показала результат одной из таких фотосессий, опубликовав пикантные снимки и видео, на которых позирует полностью обнаженной, прикрыв руками грудь. Сексуальные кадры в очередной раз доказали, что певица еще «ого-го».


«Авторами» откровенной фотосессии певицы стал культовый дуэт фотографов Mert & Marcus — Мерт Алас и Маркус Пиггот.
telegraf.com.ua
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