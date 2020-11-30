Григорий Решетник стал многодетным отцом: видео из роддома

Неизменный телеведущий программы "Холостячка" на телеканале СТБ Григорий Решетник, который заинтриговал фанатов выбором новой героини проекта, сообщил, что стал многодетным отцом.

Радостной новостью Григорий и его супруга Кристина поделились в Инстаграме.

"Теперь я - многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он Настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - признался телеведущий 28 ноября.





А вот сама Кристина Решетник несколько часов назад выложила первые кадры из роддома.



С пополнением телеведущего поздравили коллеги и друзья, среди которых Маша Ефросинина, Ксения Мишина, комик Александр Бережок, футболист Паулу Фонсека, певица Анастасия Кожевникова, а также участники проекта "Холостячка".







