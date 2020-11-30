Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.05
USD
28.52
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 ноября 20, 14:02
Илона Гвоздева заболела COVID-19
Илона Гвоздева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Илона Гвоздева подхватила коронавирусную инфекцию.

Известный украинский хореограф и победительница проекта "Танцы со звездами-2018" Илона Гвоздева, родившая в октябре второго ребенка, сообщила, что подхватила коронавирус и не сможет посетить суперфинал "Танцев" в воскресенье, 29 ноября.

Об этом танцовщица рассказала в новом посте на своей личной странице в Инстаграме.

"Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID. Как говориться все там будем. Вся семья в сборе, все на изоляции", - написала Гвоздева.

Фото Instagram Илоны Гвоздевой

Хореограф также рассказала о симптомах болезни. По ее словам, все началось с обычного ощущения простуды: слабость, першение в горле, заложенность носа.

После:

- сильная головная боль, словно мигрень
- головокружение
- боль в суставах и старые травмы начали ныть
- боль в глазах
- температура вторые сутки скачет от 36,6-38,6", - отметила звезда.

Кроме этого, Илона заявила, что ее дети чувствуют себя хорошо и симптомов не проявляют, а вот с мужем активно лечатся - пьют по 5-6 литров воды в день, принимают витамины, проводят время на свежем воздухе и не теряют позитивный настрой.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
"Танцы со звездами": Известно имя победителя проекта. ВИДЕО
"Танцы со звездами" 2019: названы первые имена участников
Потап со своим сыном Андреем станут ведущими
Регина Тодоренко может стать участницей "Танців з зірками"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Танці з зірками: Вспомним победителей прошлых сезонов. видео
noimageГригорий Решетник стал многодетным отцом: видео из роддома
noimageТоп -5 скандалов на "Танцах со звездами". ВИДЕО
Лента новостей