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Шоу-бизнес
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1 декабря 20, 12:38
Жена Григория Решетника показала, как выглядит после родов
Решетник с женой
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В субботу 28 ноября Григорий и Кристина Решетник стали в третий раз родителями – у них родился третий сын. А в воскресенье, 29 ноября, Кристина впервые показала и рассказала, как чувствует себя после родов.
Новоиспеченная многодетная мамочка опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок с больничной палаты., на котором предстала в белой рубашке и с довольной и счастливой улыбкой.

«Первый день после родов. Чувствую себя супер. Необычно только, что живота нет», – шутливо подписала пост супруга Григория Решетника.



Девушка отметила, что была уверенна, что малыш появится на свет в день ее рождения 25 ноября. Однако их сын оказался настоящим мужчиной и решил, что у каждого должен быть свой праздник и «задержался» на три дня.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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