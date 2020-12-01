Жена Григория Решетника показала, как выглядит после родов

Новоиспеченная многодетная мамочка опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок с больничной палаты., на котором предстала в белой рубашке и с довольной и счастливой улыбкой.





«Первый день после родов. Чувствую себя супер. Необычно только, что живота нет», – шутливо подписала пост супруга Григория Решетника.













Девушка отметила, что была уверенна, что малыш появится на свет в день ее рождения 25 ноября. Однако их сын оказался настоящим мужчиной и решил, что у каждого должен быть свой праздник и «задержался» на три дня.











