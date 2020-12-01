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1 декабря 20, 12:38
Жена Григория Решетника показала, как выглядит после родов
Новоиспеченная многодетная мамочка опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок с больничной палаты., на котором предстала в белой рубашке и с довольной и счастливой улыбкой.
«Первый день после родов. Чувствую себя супер. Необычно только, что живота нет», – шутливо подписала пост супруга Григория Решетника.
Девушка отметила, что была уверенна, что малыш появится на свет в день ее рождения 25 ноября. Однако их сын оказался настоящим мужчиной и решил, что у каждого должен быть свой праздник и «задержался» на три дня.
Источник: https://telegraf.com.ua/