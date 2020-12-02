Полина Гагарина официально подала на развод

Так как у пары есть маленькая дочь, простым развод не будет. Все вопросы Полина и Дмитрий будут решать через суд.





Однако не только вопрос об опеке будет обсуждаться при разводе. Так как брачного договора пара не составляла, все их совместно нажитое имущество должно делиться пополам. А делить есть что.





В 2017 году Полина Гагарина приобрела квартиру в центре Москвы за 2,3 млн долларов. Такую же покупку совершил и Дмитрий Исхаков. Фотограф купил апартаменты немного поскромнее – за 400 тыс. долларов. Также на Дмитрия оформлен автомобиль стоимостью в 40 тыс. долларов, на котором часто ездила Полина. Ко всему вышеперечисленному стоит прибавить и доходы от компании Полины Гагариной.





В итоге общая стоимость нажитого в браке имущества, которое будет делить пара, составляет более 200 миллионов рублей.





Отметим, что Полина Гагарина хочет оставить себе все то, что купила за время брака с Исхаковым.



