Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.42
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 декабря 20, 12:35
Полина Гагарина официально подала на развод
Полина Гагарина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Еще в мае в сети появилась информация, что российская певица Полина Гагарина ушла от своего супруга Дмитрия Исхакова. 24 ноября эта информация подтвердилась – Полина официально подала на развод.
Так как у пары есть маленькая дочь, простым развод не будет. Все вопросы Полина и Дмитрий будут решать через суд.

Однако не только вопрос об опеке будет обсуждаться при разводе. Так как брачного договора пара не составляла, все их совместно нажитое имущество должно делиться пополам. А делить есть что.

В 2017 году Полина Гагарина приобрела квартиру в центре Москвы за 2,3 млн долларов. Такую же покупку совершил и Дмитрий Исхаков. Фотограф купил апартаменты немного поскромнее – за 400 тыс. долларов. Также на Дмитрия оформлен автомобиль стоимостью в 40 тыс. долларов, на котором часто ездила Полина. Ко всему вышеперечисленному стоит прибавить и доходы от компании Полины Гагариной.

В итоге общая стоимость нажитого в браке имущества, которое будет делить пара, составляет более 200 миллионов рублей.

Отметим, что Полина Гагарина хочет оставить себе все то, что купила за время брака с Исхаковым.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Полина Гагарина снялась обнаженной для обложки нового сингла
Остапчук рассказал, как поделил имущество с экс-супругой
Адвокаты Эмбер Херд отказались сотрудничать с актрисой
Гарик Харламов подтвердил развод с Кристиной Асмус
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ефремов написал письмо вдове Захарова
noimageДочь Пола Уокера показала редкое фото с отцом
noimageAlyosha умилила фанатов снимком с дочкой и сыном (ФОТО)
Лента новостей