Alyosha умилила фанатов снимком с дочкой и сыном (ФОТО)

Певица не скрывает своих деток, и активно делится со своими поклонниками семейными снимками.





Несмотря на пандемию, прогулки на свежем воздухе необходимы как малышке, так и многодетной маме. В первый день зимы Alyosha на своей страничке в Инстаграм поделилась милым фото с прогулки по парку.





На прогулку вышел не весь семейный состав – кого-то оставили дома. А вот кого непонятно. Но тут два варианта – либо папу Тараса Тополю, либо среднего сына Марка, ведь на снимке присутствуют Alyosha, Рома (старший сын) и Машенька, которая спряталась в коляске.













«С первым зимним днем. Успели на прогулку до первого декабрьского снега», -подписала снимок Alyosha.



