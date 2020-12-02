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2 декабря 20, 12:37
Alyosha умилила фанатов снимком с дочкой и сыном (ФОТО)
Alyosha
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В августе 2020 года семья Alyosha и Тараса Тополи пополнилась девочкой – у пары родилась дочь.
Певица не скрывает своих деток, и активно делится со своими поклонниками семейными снимками.

Несмотря на пандемию, прогулки на свежем воздухе необходимы как малышке, так и многодетной маме. В первый день зимы Alyosha на своей страничке в Инстаграм поделилась милым фото с прогулки по парку.

На прогулку вышел не весь семейный состав – кого-то оставили дома. А вот кого непонятно. Но тут два варианта – либо папу Тараса Тополю, либо среднего сына Марка, ведь на снимке присутствуют Alyosha, Рома (старший сын) и Машенька, которая спряталась в коляске.



«С первым зимним днем. Успели на прогулку до первого декабрьского снега», -подписала снимок Alyosha.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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