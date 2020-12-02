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2 декабря 20, 13:00
Ефремов написал письмо вдове Захарова
Михаил Ефремов
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Осужденный российский актер Михаил Ефремов, ранее устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, обратился с письмом к вдове погибшего и извинился за свой поступок.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя потерпевших Александра Добровинского.

"Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения", - рассказал представитель.

Отмечается, что Ефремов пытался неоднократно написать письмо, но подходящих слов не находил.

"Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом", - пишет актер.

Несмотря на то, что семья погибшего Захарова простила Ефремова, его жена Софья Кругликова подала на развод из-за измены мужчины.

Ранее сообщалось, что российского актера переводят с СИЗО в Исправительную колонию № 4 в Белгородской области. Напомним, что Михаилу Ефремову присудили 7,5 лет колонии общего режима.





Источник: https://telegraf.com.ua/
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