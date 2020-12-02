Ефремов написал письмо вдове Захарова

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя потерпевших Александра Добровинского.





"Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения", - рассказал представитель.





Отмечается, что Ефремов пытался неоднократно написать письмо, но подходящих слов не находил.





"Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом", - пишет актер.





Несмотря на то, что семья погибшего Захарова простила Ефремова, его жена Софья Кругликова подала на развод из-за измены мужчины.





Ранее сообщалось, что российского актера переводят с СИЗО в Исправительную колонию № 4 в Белгородской области. Напомним, что Михаилу Ефремову присудили 7,5 лет колонии общего режима.



















