Чем удивит 7 выпуск «Холостячки»

Финал все ближе, участников все меньше, а интриги все больше и больше.





На YouTube-канале СТБ появились анонсы седьмого выпуска, которые вызывают очень много вопросов.





Два коротких ролика показывают несколько фрагментов из нового выпуска, в которых не в очень хорошем свете показываются два фаворита главной героини – Александра Эллерта и Андрея Рыбака.





Новый выпуск готовит много шокирующих признаний и откровений. Ну «магия монтажа» так обещает. Александр Эллерт расстроит Ксению своим поведением, чем вызовет сомнения в искренности своих чувств. А Андрей Рыбак признается в чувствах к другой девушке.





Что за девушка у Рыбака, почему Эллерт взбесится от вопросов, и покинет ли кто из них проект - смотрите в пятницу, 4 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ.











