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3 декабря 20, 12:23
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Нина Иванова
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1 декабря на 87-году жизни не стало советской киноактрисы и режиссера, звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой.
Печальная новость появилась на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния. Светлая память!» — говорится на сайте союза.



Точная причина смерти артистки не раскрывается. Однако известно, что Нина Георгиевна ушла после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 4 декабря.

Нина Иванова – советская актриса, наиболее известна по роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на Заречной улице».



Будущая звезда кино родилась 6 января 1934 года в Москве. В кино дебютировала в раннем возрасте – в 10 лет она снялась в фильме Виктора Эйсмонта «Жила была девочка». Также, актриса появлялась в таких лентах, как «Легкая жизнь», «Живет такой парень», «Киевлянка», «Наследники» и «Любовью надо дорожить».



Нина Иванова в фильме "Киевлянка"



Нина Иванова в фильме "Любовью надо дорожить"



Нина Иванова в фильме "Легкая жизнь"



Источник: https://telegraf.com.ua/
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