Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"

Печальная новость появилась на сайте Союза кинематографистов РФ.





«Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния. Светлая память!» — говорится на сайте союза.













Точная причина смерти артистки не раскрывается. Однако известно, что Нина Георгиевна ушла после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 4 декабря.





Нина Иванова – советская актриса, наиболее известна по роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на Заречной улице».













Будущая звезда кино родилась 6 января 1934 года в Москве. В кино дебютировала в раннем возрасте – в 10 лет она снялась в фильме Виктора Эйсмонта «Жила была девочка». Также, актриса появлялась в таких лентах, как «Легкая жизнь», «Живет такой парень», «Киевлянка», «Наследники» и «Любовью надо дорожить».













Нина Иванова в фильме "Киевлянка"













Нина Иванова в фильме "Любовью надо дорожить"













Нина Иванова в фильме "Легкая жизнь"











