"Люди 2020 года" по версии журнала People

Поскольку зима уже началась и Новый год не за горами, все спешат подводить итоги уходящего года. Различные ресурсы публикуют лучших из лучших за 2020-й, и журнал People, в том числе. Издание назвало самых влиятельных людей этого года. Каждому победителю издание посвятило обложку.





В рейтинг "Люди 2020 года" попали сразу четыре медийные персоны — певица Селена Гомес, актер Джордж Клуни, актриса Реджина Кинг и главный инфекционист США Энтони Фаучи.





Празднование 2020 года? Многие могут считать, что нам следует просто затаить дыхание и сказать, что это был самый сложный год этого века. Но мы думаем, что у нас все еще есть причины поднять бокал,

говорится в сообщении People.













Селена Гомес

Этот год для певицы стал социально-активным. Девушка посвящала время творчеству и выпустила альбом Rare, попробовала себя в кулинарии и стала ведущей шоу Selena + Chef, активно поддерживала движение Black Lives Matter и даже на некоторое время передала ему свой блог в Instagram. Помимо этого Селена основала косметический бренд Rare Beauty и работает над финансовой помощью для поддержки психического здоровья американцев.













Джорд Клуни

За 2020-й актер получил это звание за свою благотворительную деятельность. Джордж Клуни предоставил более 1,6 миллиона долларов на борьбу с COVID-19 и выделил средства организациям Ливана после трагического взрыва в Бейруте.













Реджина Кинг

Актриса и режиссер агитировала остановить жестокость полиции, а также призывала помочь людям, которые оказались на грани бедности из-за распространения коронавируса.













Энтони Фаучи

Доктор Энтони Фаучи стал врачом, в котором Америка нуждалась в 2020 году, обеспечивая постоянное руководство во время пандемии. Несмотря на то, что он и его семья получали смертельные угрозы, он оставался на передовой, успокаивая нас в бурные времена преданной службой, несокрушимым здравым смыслом,

говорится в сообщении.



