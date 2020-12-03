Кристина Решетник впервые показала сына (ФОТО)

Если Григорий Решетник уже успел на своей странице в соцсети поделиться фото с младшим сыном, то его супруга Кристина оттягивала этот момент. А все ради миловидного снимка, которое покорило ее поклонников в Instagram.





Напомним, 28 ноября звездная пара Решетников в третий раз стала родителями. У них родился сын, имя которого пока остается в тайне.





Позировала мама с малышом в своей палате в роддоме. Кристина в свою очередь предстала в синем халате, в то время как новорожденный был в шапочке, ползунках и боди. В комментарии к публикации девушка рассказала, почему любит находиться в роддоме.













За що я люблю ці пару днів у роддомі — так це за спокій і можливість "познайомитись" ближче зі своїм маленьким чудом. А іще за ідеальну їжу (так, я обожнюю все те "здорове" харчування породіль), ну і готовність всіх прийти на допомогу в будь-який момент... В пологовому добре, але вдома, з братами — буде ще краще. Хоча, якраз цього моменту я трохи побоююсь,

с юмором написала супруга Григория Решетника.





Напомним, супруги также воспитывают сына Ивана и Дмитрия, которые составят отличную компанию своему новому члену семьи.



