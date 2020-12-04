Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.42
USD
28.33
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 декабря 20, 22:50
Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет. Фото
Оля Полякова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артистка сравнила два похожих фото.

Украинская певица Оля Полякова показала в Инстаграм два фото с разницей в 10 лет. На одном снимке (с серьгами в виде крестов) Поляковой 36 лет, а на другом (в платке) – 26. На снимках Оля делает жест указательным пальцем.

- Разница 10 лет! Изменилась? – подписала фото Полякова.

Певицу тут же атаковали хейтеры: "Фотошоп изменился, стал более совершенным"; "Увереннее пальцем тыкаешь"; "Фотошоп творит чудеса". Фанаты же оставили комплименты: "Изменилась. Взгляд стал более жестким, уверенным и целеустремленным"; "Была красавица, а стала еще лучше. Есть такие женщины, что с возрастом расцветают"; "Современную вас страшно не послушать. Взгляд поменялся"; "Все такая же куколка".

В ноябре Полякова предстала в новом образе в шоу "Маска". Фанаты не узнали звезду.

Певица более 15 лет замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. Супруги воспитывают двоих детей: 15-летнюю Машу и восьмилетнюю Алису. Публика знает Полякову по хитам "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "Первое лето без него", "Бывший", "Эй, секундочку".

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic.
kp.ua
Ещё по теме:
Оля Полякова поздравила старшую дочь с днем рождения
Оля Полякова откровенно рассказала про отношения с мужем
Дочь Оли Поляковой во время карантина сбежала из дому
Оля Полякова рассказала, как переболела коронавирусом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Кристина Решетник впервые показала сына (ФОТО)
noimage"Люди 2020 года" по версии журнала People
noimageУмерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
noimageЧем удивит 7 выпуск «Холостячки»
Лента новостей