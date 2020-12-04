Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет. Фото

Украинская певица Оля Полякова показала в Инстаграм два фото с разницей в 10 лет. На одном снимке (с серьгами в виде крестов) Поляковой 36 лет, а на другом (в платке) – 26. На снимках Оля делает жест указательным пальцем.

- Разница 10 лет! Изменилась? – подписала фото Полякова.

Певицу тут же атаковали хейтеры: "Фотошоп изменился, стал более совершенным"; "Увереннее пальцем тыкаешь"; "Фотошоп творит чудеса". Фанаты же оставили комплименты: "Изменилась. Взгляд стал более жестким, уверенным и целеустремленным"; "Была красавица, а стала еще лучше. Есть такие женщины, что с возрастом расцветают"; "Современную вас страшно не послушать. Взгляд поменялся"; "Все такая же куколка".

В ноябре Полякова предстала в новом образе в шоу "Маска". Фанаты не узнали звезду.

Певица более 15 лет замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. Супруги воспитывают двоих детей: 15-летнюю Машу и восьмилетнюю Алису. Публика знает Полякову по хитам "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "Первое лето без него", "Бывший", "Эй, секундочку".