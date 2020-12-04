Дженнифер Лопес во второй раз отложила свадьбу

“Нам пришлось отменить свадьбу… из-за COVID, из-за карантина. И на самом деле мы сделали это дважды, о чем люди не знают“, – рассказала Лопес.





Она добавила, что в данный момент пышная свадьба не является главным приоритетом для пары.





“Мы как бы отпустили это на секунду, и я не знаю, что мы собираемся делать. Сейчас мы думаем так: “Давай просто все это переждем“. Спешить некуда. У нас все в порядке. Это случится, когда придет время“, – подчеркнула актриса.





Напомним, Лопес и Родригес знакомы с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го.



