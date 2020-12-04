Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.39
USD
28.29
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 декабря 20, 11:59
Дженнифер Лопес во второй раз отложила свадьбу
Лопес и Родригес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Как известно, Лопес и Родригес официально обручились еще в марте 2019 года.
“Нам пришлось отменить свадьбу… из-за COVID, из-за карантина. И на самом деле мы сделали это дважды, о чем люди не знают“, – рассказала Лопес.

Она добавила, что в данный момент пышная свадьба не является главным приоритетом для пары.

“Мы как бы отпустили это на секунду, и я не знаю, что мы собираемся делать. Сейчас мы думаем так: “Давай просто все это переждем“. Спешить некуда. У нас все в порядке. Это случится, когда придет время“, – подчеркнула актриса.

Напомним, Лопес и Родригес знакомы с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го.

Источник: https://bykvu.com/
Ещё по теме:
Джей Ло и Алекс Родригес перенесли свадьбу
Племянница Ротару певица Sonya Kay вышла замуж
Виктор Павлик в четвертый раз женился (ФОТО)
Деннис Куэйд тайно женился в четвертый раз
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Майли Сайрус призналась в любви своему экс-мужу
noimageMONATIK вспомнил, как Потап отказал ему в продюсировании
noimageАнна Седокова устроила выпад в адрес подписчиков
noimageГригорий Решетник поделился милым снимком сыновей
noimageОля Полякова показала, как изменилась за 10 лет. Фото
Лента новостей