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Шоу-бизнес
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4 декабря 20, 13:01
Анна Седокова устроила выпад в адрес подписчиков
Анна Седокова
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Известная украинская певица и актриса, бывшая участница женской поп-группы "ВиаГРА" Анна Седокова, которую недавно раскритиковали за откровенные снимки с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, решила ответить хейтерам, которые негативно отзываются о ее личной жизни.
Так, на странице 37-летней артистки в Инстаграме был размещен пост, в котором она обращается к критикам и называет их "серенькими".

"Для тех, кто хочет, чтоб моя семья жила серенько. Так не высовываясь. Как все. Хочу вам сказать, так живут не все! Это вы так живёте. Вы серенькие. И у вас не хватает ответственности взять и раскрасить этот мир в яркие цвета. Говорить правду, делать больше, идти на риск. Это есть жизнь. И у неё много красок. И если не позволяете жить так себе, позвольте другим", - написала певица.

При этом Анна сказала, что никто не знает, как складывается жизнь других людей.

"Чтоб знать, вы должны прожить абсолютно такую же жизнь, с точно такими обстоятельствами. И правда вы не Знаете. И я не знаю как у вас", - отметила артистка, подчеркнув, что будет продолжать делиться радостью и надеждой с теми, кому она нужна.

Из сториз Анны Седоковой:



В комментариях под постом большинство подписчиков согласились с позицией Седоковой.

Но некоторые не разделили мнение певицы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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