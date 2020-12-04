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4 декабря 20, 13:17
MONATIK вспомнил, как Потап отказал ему в продюсировании
MONATIK
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В начале карьеры Дмитрия, продюсеры не хотели с ним работать, но он им за это благодарен.
Песни Дмитрия Монатика знает чуть ли не каждый житель Украины. Он популярен далеко за пределами страны, а его треки мгновенно становятся хитами. Но так было не всегда и артист прошел тернистый путь к славе и успешной карьере. О том, как все начиналось певец рассказал в интервью Славе Демину в программе "Слава +".

Во время общения MONATIK вспомнил, что однажды получил отказ от Потапа. Дело в том, что на старте певческого пути артист обратился к тогда уже успешному и популярному продюсеру и музыканту Алексею Потапенко, чтобы он начал его продюсировать. Не сложилось. 

Потапу писал и он мне отказал. Он сказал, что не знает, что ему делать с этим материалом, как с ним работать, потому что это что-то другое для него,
поделился воспоминаниями Дмитрий.

Но Потап был не единственным, к кому приходил MONATIK. Певец также проводил переговоры с Юрием Никитиным, однако вновь услышал отрицательный ответ.

Все это не убило настойчивость Дмитрия, поэтому сквозь проблемы он добился желанного и в конце основал собственную продюсерскую компанию MONATIK Corporation. Сейчас он занимается продвижением творчества двух перспективных артисток — NiNO и Lida Lee.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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