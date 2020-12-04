Майли Сайрус призналась в любви своему экс-мужу

Американская певица Майли Сайрус, у которой были проблемы с алкоголем во время пандемии, неожиданно призналась в любви к своему бывшему супругу Лиаму Хемстворту. Звезда стала гостьей шоу Ховарда Стерна на радио SiriusXM, где раскрыла подробности личной жизни, а главное — рассказала, почему вышла замуж за Лиама и, что стало причиной их разрыва.





Многие считали, что причина раскола брака — это проблемы артистки с алкоголем, однако она развеяла этот миф. В то же время девушка призналась, что они часто конфликтовали с избранником.





Когда я прихожу домой, я хочу, чтобы кто-то оказал мне поддержку. Я не увлекаюсь драмами или конфликтами,

поделилась звезда.





Майли встречалась с Лиамом с 16 лет, но свадьбу пара сыграла в 2018 году. Оказалось, что подтолкнул ее к замужеству пожар, который уничтожил ее дом.





Наш дом сгорел. Мы были как бы помолвлены – я не знаю, действительно ли мы когда-либо думали, что собираемся пожениться, но когда мы потеряли наш дом в Малибу... Если вы послушаете мой голос до и после пожара, есть большая разница, так что травма действительно повлияла на меня,

призналась Сайрус.





Стихия в Калифорнии унесла все имущество певицы: фотографии, альбомы, сценарии и песни, которые хранились в имении. В тот страшные момент жизни она хваталась за все, что напоминало ей о доме и ее жизни там с Лиамом. После случившегося пара сыграла свадьбу.





И я действительно люблю и люблю его очень, очень, очень сильно и до сих пор люблю, всегда буду,

сказала Майли.



