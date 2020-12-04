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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 декабря 20, 13:26
Майли Сайрус призналась в любви своему экс-мужу
Майли Сайрус,
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Певица призналась, что стало причиной их женитьбы, а потом и расставания.
Американская певица Майли Сайрус, у которой были проблемы с алкоголем во время пандемии, неожиданно призналась в любви к своему бывшему супругу Лиаму Хемстворту. Звезда стала гостьей шоу Ховарда Стерна на радио SiriusXM, где раскрыла подробности личной жизни, а главное — рассказала, почему вышла замуж за Лиама и, что стало причиной их разрыва.

Многие считали, что причина раскола брака — это проблемы артистки с алкоголем, однако она развеяла этот миф. В то же время девушка призналась, что они часто конфликтовали с избранником.

Когда я прихожу домой, я хочу, чтобы кто-то оказал мне поддержку. Я не увлекаюсь драмами или конфликтами,
поделилась звезда.

Майли встречалась с Лиамом с 16 лет, но свадьбу пара сыграла в 2018 году. Оказалось, что подтолкнул ее к замужеству пожар, который уничтожил ее дом. 

Наш дом сгорел. Мы были как бы помолвлены – я не знаю, действительно ли мы когда-либо думали, что собираемся пожениться, но когда мы потеряли наш дом в Малибу... Если вы послушаете мой голос до и после пожара, есть большая разница, так что травма действительно повлияла на меня,
призналась Сайрус.

Стихия в Калифорнии унесла все имущество певицы: фотографии, альбомы, сценарии и песни, которые хранились в имении. В тот страшные момент жизни она хваталась за все, что напоминало ей о доме и ее жизни там с Лиамом. После случившегося пара сыграла свадьбу.

И я действительно люблю и люблю его очень, очень, очень сильно и до сих пор люблю, всегда буду,
сказала Майли.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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