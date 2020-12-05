Леся Никитюк рассказала об отношениях с Сергеем Притулой

Никитюк и Притула — идеальный телевизионный тандем. У обоих прекрасное чувство юмора и острый ум. Но на съемочной площадке у них бывает не все гладко. Иногда страсти кипят так сильно, что могут довести Лесю Никитюк до слез.





Однажды я не выдержала доминирующей харизматичности Притулы и ушла, — вспомнила она. — Когда Сергей Дмитриевич повышает голос и начинает проявлять диктатуру, я вспоминаю, как без разрешения в детстве лезла в холодильник. И папа реагировал так же. Поэтому мое слабое сердце не выдержало такого поведения Притулы, я расплакалась и сказала, что на этом все. Меня долго успокаивали — минуты две. А потом я вернулась на площадку (смеется). На самом деле, у нас прекрасные отношения — в жизни мы дружим, а соревнуемся только на съемочной площадке.





Но есть у Леси одно тайное желание.





Мечтаю перестать работать с Сергеем Притулой. А чтобы Бог послал мне молодого, красивого, накачанного партнера, с которым у нас бы получился прекрасный тандем, — смеется она. — А если серьезно, хочу, чтобы вся эта ситуация с коронавирусом закончилась. Чтобы украинцы наконец смогли восстановиться финансово. И чтобы те, кто до этого жил легкомысленно, научились строить план Б.





Каких украинцев она встретит на своей "Le Маршрутке" — смотри каждую субботу в 12:00 на Новом канале.



