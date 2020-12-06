Слава Каминская заговорила о разводе и новом романе

Так, певица вновь заговорила о пережитом разводе с Эдгаром Каминским и о том, каким нелегким был этот период. Тем не менее, ей удалось выйти из него полностью другим человеком, с позитивным мышлением, но прежней верой в любовь.





К слову, у звезды появился и новый бойфренд. Правда, о нем она говорить не спешит. Но то, что в новых отношениях участница группы «НеАнгелы» счастлива, видно по цветущему внешнему виду Славы и ее жизнерадостным постам.





«У меня произошла полная переоценка ценностей, поменялись приоритеты и взгляды на многие вещи. На какие-то ситуации я стала абсолютно по-другому реагировать: на людей, их поступки, поведение. Все воспринимается в разы проще. Раньше жить было легче, но мы накручивали себя по таким пустякам! Сейчас вроде бы и новые проблемы появились, но начинаешь с благодарностью принимать все, что с тобой происходит», — рассказала Слава.











