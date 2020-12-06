Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"

"Чувствую себя хорошо. На самом деле перелома нет, кости все целые, но там есть серьезный разрыв. Пришлось делать непростую операцию, открытую... спицу вставили. Месяц в гипсе и потом еще два, чтобы ее разработать", - поведал Яма.





На вопрос Осадчей в интервью "Светская жизнь", прописано ли в контракте компенсации за подобные инциденты в прямом эфире, Влад ответил: "Формально, если ты опаздываешь на прямой эфир, то ты в принципе теряешь пол своего гонорара за весь сезон. Но, по поводу физических травм - нет, не было там такого", - признался хореограф.



