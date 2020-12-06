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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 декабря 20, 15:23
Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
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Известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который получил травму пальца во время танца на паркете с Юлией Саниной, рассказал, что был вынужден из-за этого сделать операцию.
"Чувствую себя хорошо. На самом деле перелома нет, кости все целые, но там есть серьезный разрыв. Пришлось делать непростую операцию, открытую... спицу вставили. Месяц в гипсе и потом еще два, чтобы ее разработать", - поведал Яма.

На вопрос Осадчей в интервью "Светская жизнь", прописано ли в контракте компенсации за подобные инциденты в прямом эфире, Влад ответил: "Формально, если ты опаздываешь на прямой эфир, то ты в принципе теряешь пол своего гонорара за весь сезон. Но, по поводу физических травм - нет, не было там такого", - признался хореограф.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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