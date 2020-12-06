Дан Балан рассказал продолжает ли отношения с Кароль

В небольшом интервью в программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей Дан поведал, как он пережил карантин, и что он делал все это время.





"Да, я чуть-чуть пропал. Готовил альбом, уединился, работал, так что ждите сюрпризов", - заинтриговал Балан. Также певец рассказал, что карантин он провел в Украине, Молдове и Румынии.





На вопрос телеведущей, не подавал ли он на украинское гражданство, певец ответил, что нет, но украинцев он любит и чувствует себя здесь очень хорошо.





Напомним, что Дан Балан на "Танцах" представил свой новый сингл, который спел в дуэте с молодой исполнительницей Индирой Едильбаевой. Также музыкант признался, болел ли он за кого-то из участников танцевального шоу.





"Я смотрел... только посмотреть, в чем же Тина сегодня вышла. Увидел и все, и дальше работал", - сказал Балан.





На вопрос, продолжает ли он отношения с Кароль, Дан ответил: "Пусть это останется в книге, написанной рукой гения".





Отметим, что слухи о их звездном романе начали появляться еще с судейства проекта "Голос страны".



