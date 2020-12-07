Мишина объяснила странное решение на шоу «Холостячка»

Результаты недели немного шокировали поклонников, как и выбор холостячки. Ксения выгнала Евгения Ковтуненка, хотя все думали, что уйдет Рыбак.





Поклонники Ксении Мишиной раскритиковали актрису за такой выбор, ведь выходит, что Рыбак обманывал ее. На своей странице в Instagram Мишина решила объяснить свое решение.





«Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я - женщина! мне свойственно жить чувствами и эмоциями, и я счастлива, что позволяю себе это» - написала Ксения.





Актриса добавила, что не составляет таблички с плюсами и минусами, а живет и наслаждается моментом и также как и все может делать ошибки и совершать необдуманные поступки.



