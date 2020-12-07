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7 декабря 20, 12:03
Мишина объяснила странное решение на шоу «Холостячка»
Ксения Мишина
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В пятницу, 4 декабря, состоялся седьмой эфир романтического проекта "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина.
Результаты недели немного шокировали поклонников, как и выбор холостячки. Ксения выгнала Евгения Ковтуненка, хотя все думали, что уйдет Рыбак.

Поклонники Ксении Мишиной раскритиковали актрису за такой выбор, ведь выходит, что Рыбак обманывал ее. На своей странице в Instagram Мишина решила объяснить свое решение.

«Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я - женщина! мне свойственно жить чувствами и эмоциями, и я счастлива, что позволяю себе это» - написала Ксения.

Актриса добавила, что не составляет таблички с плюсами и минусами, а живет и наслаждается моментом и также как и все может делать ошибки и совершать необдуманные поступки.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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