Мельник и Ризатдинова рассказали о своих отношениях

О том, что пара завела роман стало известно в ноябре этого года.





В интервью Екатерине Осадчей Анна рассказала, что между ней и Сергеем были два очень страстных танца, которые они прожили на паркете, тренировках и выступлениях, и это невозможно было скрыть.





Екатерина Осадчая поинтересовалась, не являются ли их отношения пиар-ходом, ведь ходят слухи, что хореографу нравятся парни.





"Все эти истории вокруг Мельника и кто ему нравится - мужчины или девушки, я уже устал слышать, потому что понимаю, что у всех мужчин, которые хоть немного следят за собой, или выглядят нормально или показывают по телевизору - возникает такой ареол неправильный", - говорит Мельник. "Мне нравятся девушки. Я думаю, что на этом проекте мы об этом заявили однозначно".



