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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 декабря 20, 12:09
Мельник и Ризатдинова рассказали о своих отношениях
Сергей Мельник и Анна Ризатдинова
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Украинские спортсмены Сергей Мельник и Анна Ризатдинова рассказали, как начинались их отношения на проекте "Танцы со звездами-2020", а также являются ли это пиар-ходом.
О том, что пара завела роман стало известно в ноябре этого года.

В интервью Екатерине Осадчей Анна рассказала, что между ней и Сергеем были два очень страстных танца, которые они прожили на паркете, тренировках и выступлениях, и это невозможно было скрыть.

Екатерина Осадчая поинтересовалась, не являются ли их отношения пиар-ходом, ведь ходят слухи, что хореографу нравятся парни.

"Все эти истории вокруг Мельника и кто ему нравится - мужчины или девушки, я уже устал слышать, потому что понимаю, что у всех мужчин, которые хоть немного следят за собой, или выглядят нормально или показывают по телевизору - возникает такой ареол неправильный", - говорит Мельник. "Мне нравятся девушки. Я думаю, что на этом проекте мы об этом заявили однозначно".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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