Маша Ефросинина показала, как провела выходные

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая показала, как изменилась за 22 года, провела выходные в семейной компании. Звезда отправилась наслаждаться зимними пейзажами за город в компании сына, с которым опубликовала трогательный снимок в социальной сети.





Знаменитость поделилась в Instagram публикацией, которой передала все удовольствие от отдыха на природе даже в мороз. Мама и сын предстали на смотровой площадке возле столика, а сзаду их открывается чудесный вид на озеро и лес. Александр в свою очередь согревался теплым чаем из термоса, а Мария наблюдала за тем, как малыш это делает.





Звездная семья знала, куда отправляется, поэтому заметно утеплилась, чтобы продлить свое время нахождение на свежем воздухе. Маша выбрала сиреневый пуховик, джинсы, розовую шапку и коричневые варежки. Сын телеведущей был одет в спортивную куртку, под которой был свитшот, шапку и перчатки.





Бурда Моден 2020,

пошутила над нарядами в комментарии Маша Ефросинина.



















