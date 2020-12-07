Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.12
USD
28.16
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 декабря 20, 12:15
Мэттью Перри впервые показал в соцсети свою невесту (ФОТО)
Мэттью Перри
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Возлюбленная звезды "Друзей" поддержала его благотворительную инициативу.
Американский актер, звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые опубликовал фото своей возлюбленной и уже невесты 29-летней Молли Гурвиц. Недавно актер объявил, что впервые будет жениться, а теперь решил изменить своим принципам хранить личную жизнь подальше от аудитории ради благотворительности. 

На первом снимке девушка предстала в футболке с надписью "Может ли это быть больше, чем просто футболка?", а также в бейсболке с подобным принтом. 





Таким образом Мэттью рассказал поклонникам о своей линейке одежды, выручку от которой он направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.

Напомним, отношения Пэрри и Гурвиц длятся уже два года. О романе актера и литературного менеджера ситкома "Друзья" почти ничего неизвестно, поскольку пара предпочитает скрывать подробности личной жизни.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Настя Каменских растрогала фанов нежным снимком с Потапом
Виталий Козловский рассказал о своей девушке
58-летняя актриса Хизер Локлир выходит замуж
Шарлиз Терон опровергла слухи о помолвке с Шоном Пенном
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Маша Ефросинина показала, как провела выходные
noimageМельник и Ризатдинова рассказали о своих отношениях
noimageМишина объяснила странное решение на шоу «Холостячка»
Лента новостей