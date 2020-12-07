Мэттью Перри впервые показал в соцсети свою невесту (ФОТО)

Американский актер, звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые опубликовал фото своей возлюбленной и уже невесты 29-летней Молли Гурвиц. Недавно актер объявил, что впервые будет жениться, а теперь решил изменить своим принципам хранить личную жизнь подальше от аудитории ради благотворительности.





На первом снимке девушка предстала в футболке с надписью "Может ли это быть больше, чем просто футболка?", а также в бейсболке с подобным принтом.





















Таким образом Мэттью рассказал поклонникам о своей линейке одежды, выручку от которой он направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.





Напомним, отношения Пэрри и Гурвиц длятся уже два года. О романе актера и литературного менеджера ситкома "Друзья" почти ничего неизвестно, поскольку пара предпочитает скрывать подробности личной жизни.



