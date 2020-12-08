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8 декабря 20, 12:41
Ольга Сумская восхитила своей неувядающей красотой
Она предстала в розовом наряде с изысканной вышивкой, волосы красиво, с легкой небрежностью уложены. Акцент сделан на глазах, на губах – нежная помада. Завершает образ стильное украшение из крупных камней и серебра, выполненное в традиционном украинском стиле.
Это фото актриса опубликовала в рамках презентации гастролей Национального театра имени Леси Украинки, где она служит уже много лет, по городам Украины. Актриса написала:
Друзі!Не дивлячись на важкі часи, ми їдемо до вас з виставами!
Поклонники актрисы, а у нее в Инстаграме из больше 700 тысяч, засыпали своего кумира восторженными комментариями и от ее красоты, и от театральных событий.
Источник: https://svidok.online/