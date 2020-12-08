Ольга Сумская восхитила своей неувядающей красотой

Она предстала в розовом наряде с изысканной вышивкой, волосы красиво, с легкой небрежностью уложены. Акцент сделан на глазах, на губах – нежная помада. Завершает образ стильное украшение из крупных камней и серебра, выполненное в традиционном украинском стиле.





Это фото актриса опубликовала в рамках презентации гастролей Национального театра имени Леси Украинки, где она служит уже много лет, по городам Украины. Актриса написала:





Друзі!Не дивлячись на важкі часи, ми їдемо до вас з виставами!





Поклонники актрисы, а у нее в Инстаграме из больше 700 тысяч, засыпали своего кумира восторженными комментариями и от ее красоты, и от театральных событий.











