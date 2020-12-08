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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 декабря 20, 12:46
Мишель Андраде кардинально сменила имидж (ФОТО)
Мишель Андраде
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Популярная певица Мишель Андраде поразила поклонников кардинальной сменой имиджа.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в новом образе.

Мишель сделала себе рваную челку и впервые в жизни покрасила волосы, применив технику "скрытого" окрашивания. Такая техника позволяет спрятать цветные пряди в основной массе волос, придавая при этом образу "изюминку". Ярко-красные пряди сделали певицу еще более стильной и эффектной.

Известно, что новый имидж артистке помогал создавать один из лучших hair-стилистов Украины Михаил Рудишин. 

"Как красиво", "Тебе очень круто", "Нереальная", "Кукла Bratz", "Огонь!!!!! Невероятная Мишель", "Похожа на Клеопатру", "Великолепная, тебе безумно идет", - пишут в комментариях восхищенные пользователи.



Источник: http://www.bagnet.org/
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