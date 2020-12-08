Мишель Андраде кардинально сменила имидж (ФОТО)

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в новом образе.





Мишель сделала себе рваную челку и впервые в жизни покрасила волосы, применив технику "скрытого" окрашивания. Такая техника позволяет спрятать цветные пряди в основной массе волос, придавая при этом образу "изюминку". Ярко-красные пряди сделали певицу еще более стильной и эффектной.





Известно, что новый имидж артистке помогал создавать один из лучших hair-стилистов Украины Михаил Рудишин.





"Как красиво", "Тебе очень круто", "Нереальная", "Кукла Bratz", "Огонь!!!!! Невероятная Мишель", "Похожа на Клеопатру", "Великолепная, тебе безумно идет", - пишут в комментариях восхищенные пользователи.











