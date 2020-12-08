Принц Гарри и Меган Маркл создают собственную премию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены создать собственную премию и уже подали соответствуюшие документы в США. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Отмечается, что премия будет конкурировать с королевскими наградами Ее Величества, которые вручаются за выдающиеся достижения в сферах науки, культуры, политики и искусства.

Меган Маркл и принц Гарри хотят отмечать частных лиц, организации и компании за достижения в сфере благотворительности, образования, науки, литературы, расовой справедливости, гендерного равенства, охраны окружающей среды, расширения прав и возможностей молодежи, здоровья и психического здоровья.

Награждение будет осуществляться фондом герцогов Сассекских Duke and Duchess's Archewell Foundation.

Сейчас юристы пары работают над его регистрацией, поскольку предыдущее заявление было отклонено властями США.



