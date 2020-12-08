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8 декабря 20, 13:05
Принц Гарри и Меган Маркл создают собственную премию
Принц Гарри и Меган Маркл
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Герцог и герцогиня Сассекские будут награждать частных лиц, благотворительные организации и компании за заслуги в разных областях. Как отмечается в прессе, премия будет конкурировать с королевскими наградами Ее Величества.
Герцог и герцогиня Сассекские намерены создать собственную премию и уже подали соответствуюшие документы в США. Об этом сообщил таблоид The Sun.
 
Отмечается, что премия будет конкурировать с королевскими наградами Ее Величества, которые вручаются за выдающиеся достижения в сферах науки, культуры, политики и искусства.
 
Меган Маркл и принц Гарри хотят отмечать частных лиц, организации и компании за достижения в сфере благотворительности, образования, науки, литературы, расовой справедливости, гендерного равенства, охраны окружающей среды, расширения прав и возможностей молодежи, здоровья и психического здоровья. 
 
Награждение будет осуществляться фондом герцогов Сассекских Duke and Duchess's Archewell Foundation. 
 
Сейчас юристы пары работают над его регистрацией, поскольку предыдущее заявление было отклонено властями США.

Источник: https://korrespondent.net/
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