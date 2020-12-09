Скандал с изменой в шоу «Холостячка»

Ситуация Эллерт прокомментировал на своей странице в Instagram.





Напомним, что в седьмой серии «Холостячки», которую показали 4 декабря, один из фаворитов Мишиной Андрей Рыбак на свидании сделал откровенное признание.





"Есть девушка, и я влюблен в нее. Прости. Иду сюда, как на работу. Я уйду до финала", - сказал он.





Эллерт, комментируя ситуацию, отметил, что был невкурсе "двойной жизни" приятеля. Он добавил, что признания Рыбака для него было такой же неожиданностью, как и для остальных, поскольку о личной жизни они не разговаривали.





"Для меня, как и для многих из вас, это тоже был сюрприз. На съемках "Холостячки" мы не навязывались, не лезли, не расспрашивали, не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста: "Всем чем надо – помогу! Только скажи". Но он молчал! В итоге оказалось, что он и актер, и режиссер... А мы с вами зрители, наблюдаем по желанию", – заявил Эллерт.





При этом он добавил, что произошедшее никак не повлияло на его отношениях с Рыбаком, они остаются друзьями.









Андрей Рыбак и Александр Эллерт



Рыбак также решил ответить на критику подписчиков в своих соцсетях. Многие юзеры часто упрекают его и Эллерта за то, что они вдвоем пришли бороться за сердце Холостячки Ксении Мишиной.

"Зачем вам Мишина? Вам и вдвоем хорошо", "Голубки", "Лучшая пара на проекте". Обожаю эти комментарии! Ведь невозможно отделить дружбу от отношений, верно?! Как можно и дружить с кем-то, и любить кого-то?! Нереально! Осторожно, сарказм! Не пораньтесь! А нам и вправду хорошо! Весело и смешно! Где угодно! Можно дружить и любить! Можно не завидовать и поддерживать друг друга! Представляете?! Не мешайте дружбу и любовь! И все у вас будет хорошо!" – отметил Андрей.





На пост отреагировала и сама Мишина. «Неисправимы», - написала она.





Отметим, именно Эллерта многие считают будущим победителем шоу. Его с Мишиной видели вместе вне съемок проекта.



