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9 декабря 20, 12:50
Слава Каминская призналась в любви экс-супругу
Слава Каминская
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6 декабря дочери Славы и Эдгара Каминских Лауре исполнилось пять лет. По этому поводу певица опубликовала невероятно трогательный пост, в котором показала архивные снимки малышки.
День рождение Лауры Каминские отмечали в полном составе. И совместный снимок Славы с Эдгаром спровоцировал слухи о восстановлении отношений экс-супругов.

Однако это оказалось лишь предположениями поклонников. Солистка группы «НеАнгелы» решила расставить все точки над и, и навсегда прокомментировать отношения о своим экс-возлюбленным.


 
Слава объяснила, что между ними с Эдгаром Каминским нет ничего, кроме совместных детей. Артистка считает, что общаться с бывшим – это нормально, особенно если у вас есть общие дети.

«Муж, может, и бывший, а отец — нынешний, и так будет всегда! Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня бы не было двух замечательных, гениальных малышей!» - написала Каминская.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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