Слава Каминская призналась в любви экс-супругу

День рождение Лауры Каминские отмечали в полном составе. И совместный снимок Славы с Эдгаром спровоцировал слухи о восстановлении отношений экс-супругов.





Однако это оказалось лишь предположениями поклонников. Солистка группы «НеАнгелы» решила расставить все точки над и, и навсегда прокомментировать отношения о своим экс-возлюбленным.









Слава объяснила, что между ними с Эдгаром Каминским нет ничего, кроме совместных детей. Артистка считает, что общаться с бывшим – это нормально, особенно если у вас есть общие дети.





«Муж, может, и бывший, а отец — нынешний, и так будет всегда! Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня бы не было двух замечательных, гениальных малышей!» - написала Каминская.



