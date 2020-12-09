Сестра репера Сереги рассказала об издевательствах брата

Полина не раз заявляла, что Сергей насильно забрал детей у матери и не дает ей с ними видеться. Также, Полина говорила и о жестоком обращении и насилии над детьми со стороны репера.





Младшая сестра Сергея Пархоменка Алена Перший находится на стороне Полины, так как знает наверняка, какой на самом деле ее брат. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала шокирующий пост, в котором призналась об издевательствах со стороны Сереги.





По словам девушки, Сергей все детство унижал ее и даже применял силу. Она постоянно слышала от него, что она «ничтожество» и «г*вно». Также, Алена призналась, что Серега позволял себе душить ее, называя плаксой и нытиком.





Алена отметила, что продолжала бы молчать, если бы «этот человек», которого она теперь не считает братом, не отнял детей у их мамы. Девушка всегда хорошо относилась к Полине, и уверена, что та хорошая мама.





«То что делает Сергей Пархоменко - отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко - нет» - написала Алена.



