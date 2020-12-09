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9 декабря 20, 12:55
Сестра репера Сереги рассказала об издевательствах брата
Алена Перший
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Около года тянется разбирательство репера Сереги (Сергей Пархоменко) и его экс-супруги Полины Ололо за право воспитывать их сыновей – Марка и Платона.
Полина не раз заявляла, что Сергей насильно забрал детей у матери и не дает ей с ними видеться. Также, Полина говорила и о жестоком обращении и насилии над детьми со стороны репера.

Младшая сестра Сергея Пархоменка Алена Перший находится на стороне Полины, так как знает наверняка, какой на самом деле ее брат. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала шокирующий пост, в котором призналась об издевательствах со стороны Сереги.

По словам девушки, Сергей все детство унижал ее и даже применял силу. Она постоянно слышала от него, что она «ничтожество» и «г*вно». Также, Алена призналась, что Серега позволял себе душить ее, называя плаксой и нытиком.

Алена отметила, что продолжала бы молчать, если бы «этот человек», которого она теперь не считает братом, не отнял детей у их мамы. Девушка всегда хорошо относилась к Полине, и уверена, что та хорошая мама.

«То что делает Сергей Пархоменко - отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко - нет» - написала Алена.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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