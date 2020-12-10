Друг Ани Лорак раскритиковал ее за концерты

Продюсер считает, что артисты должны нести ответственность за то, что они говорят, и что они делают, ведь они - кумиры миллионов.





Климашенко отметил, что негативно относится к тому, что Ани Лорак выступала перед правительством России. Он не против концертов «для людей», но не для чиновников страны-агрессора.





«Она могла не выступать на правительственных концертах в России в тот момент, когда у нас гибнут люди. Она могла выступать, можно сказать, для людей, но ни в коем случае не на профессиональных мероприятиях", – говорит Дмитрий.





Климашенко откровенно говорил об этом и лично Лорак, на что та ответила, что принадлежит народу и поет для него.



