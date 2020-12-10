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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 декабря 20, 13:26
Друг Ани Лорак раскритиковал ее за концерты
Дмитрий Климашенко
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Знаменитый украинский продюсер, певец и заслуженный артист Украины Дмитрий Климашенко дал интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", в котором рассказал как относится к тому, что Ани Лорак переехала в Россию.
Продюсер считает, что артисты должны нести ответственность за то, что они говорят, и что они делают, ведь они - кумиры миллионов.

Климашенко отметил, что негативно относится к тому, что Ани Лорак выступала перед правительством России. Он не против концертов «для людей», но не для чиновников страны-агрессора.

«Она могла не выступать на правительственных концертах в России в тот момент, когда у нас гибнут люди. Она могла выступать, можно сказать, для людей, но ни в коем случае не на профессиональных мероприятиях", – говорит Дмитрий.

Климашенко откровенно говорил об этом и лично Лорак, на что та ответила, что принадлежит народу и поет для него.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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