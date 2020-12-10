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10 декабря 20, 13:35
Джордж Клуни попал в больницу: причина
За четыре дня до начала съемок 59-летнего Клуни был доставлен в больницу с мучительными болями в животе.
Об этом сообщает издание Mirror.
«Я думаю, что слишком старался, чтобы быстро похудеть, и, вероятно, не заботился о себе» - говорит актер.
Специально для роли больного раком астронома Джордж Клуни похудел на 12 кг, что и спровоцировало панкреатит. На восстановление актеру понадобилось несколько недель, а так как он еще и режиссер фильма, то это оказалось не так просто, ведь ему нужна была энергия вдвойне.
Источник: https://telegraf.com.ua/