Джордж Клуни попал в больницу: причина

За четыре дня до начала съемок 59-летнего Клуни был доставлен в больницу с мучительными болями в животе.





Об этом сообщает издание Mirror.





«Я думаю, что слишком старался, чтобы быстро похудеть, и, вероятно, не заботился о себе» - говорит актер.





Специально для роли больного раком астронома Джордж Клуни похудел на 12 кг, что и спровоцировало панкреатит. На восстановление актеру понадобилось несколько недель, а так как он еще и режиссер фильма, то это оказалось не так просто, ведь ему нужна была энергия вдвойне.



