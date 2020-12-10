Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.94
USD
28.08
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 декабря 20, 13:37
Светлана Тарабарова рассказала о маленькой дочке
Светлана Тарабарова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Еще в сентябре 30-летняя украинская исполнительница Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Новорожденную девочку решили назвать Марией.
В откровенном интервью "Телеграфу" певица решила раскрыть подробности вторых родов и рассказала, почему не показывает фото дочки.

Как удается все совмещать?

По словам исполнительницы, совмещать ремонт, карьеру и воспитание детей пока получается очень плохо: она забыла, что такое сон и отдых, а бутерброды с сыром и чай заменяют правильное питание.

"Конечно, сложно все совмещать. Но простых способов тут нет и каждый находит свой баланс. Но мне проще - у меня не стандартная карьера, сцена - это место, без которого я не смогу жить и это то, что необходимо мне как воздух. Мне повезло с мужем, он понимает это, а вдвоем легче преодолеть любые сложности", - рассказала Тарабарова.

Второй ребенок

На вопрос, как она справляется со вторым ребенком, певица рассказала, что дочь сейчас "полностью на ней", поскольку кормить ее надо примерно раз в 2 часа, поэтому на все сьемки и выезды она ездит с матерью.

В то же время Тарабарова пока не спешит показывать своего ребенка на публике и даже не делится ее фото в сетях, объясняя это тем, что ждет, пока малышка окрепнет. "Она очаровательна, и я не смогу скрывать такую красоту долго", - отмечает исполнительница.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
У лидера группы Muse родилась дочь
Солистка группы KAZKA удивила сменой имиджа (ФОТО)
Надя Дорофеева снялась в стиле школьницы из аниме
Беременная Alyosha показала живот на последних сроках
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Отпуск Юлии Саниной: певица очаровала поклонников фото
noimageДжордж Клуни попал в больницу: причина
noimageДруг Ани Лорак раскритиковал ее за концерты
Лента новостей