Отпуск Юлии Саниной: певица очаровала поклонников фото

Украинская звезда Юлия Санина на протяжение трех месяцев работала на паркете шоу "Танці з зірками", где одержала почетное второе место, помимо этого занималась творчеством и старалась проводить время с сыном. Насыщенный график влечет за собой и отдых. Так решила и фронтвумен группы The Hardkiss и отправилась с семьей в отпуск в теплые страны. Остановились они в Египте, где наслаждаются теплом, морем и красивыми пейзажами.





Яркими снимками Юлия не забывает делиться с поклонниками в Instagram, поэтому опубликовала и кадры с морской прогулки. Артистка с супругом Валом и сыном Даниилом отправились на прогулку на яхте, где и провели один из дней. Девушка осталась под впечатлением, поэтому написала соответствующий комментарий.





Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня,

поделилась Юлия под серией снимков.





Фото с первенцем очень радуют аудиторию знаменитости, поэтому она не стала скрывать малыша и показала его эмоции от прогулки. Даниил позировал в ярких шортах и клетчатой рубашке. В то время как его мама предстала в черном купальнике, белой рубашке и такого же цвета кепке.



























