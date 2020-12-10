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10 декабря 20, 13:55
Отпуск Юлии Саниной: певица очаровала поклонников фото
Юлия Санина
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Море, солнце и близкие. Как проходит отдых фронтвумен The Hardkiss?
Украинская звезда Юлия Санина на протяжение трех месяцев работала на паркете шоу "Танці з зірками", где одержала почетное второе место, помимо этого занималась творчеством и старалась проводить время с сыном. Насыщенный график влечет за собой и отдых. Так решила и фронтвумен группы The Hardkiss и отправилась с семьей в отпуск в теплые страны. Остановились они в Египте, где наслаждаются теплом, морем и красивыми пейзажами. 

Яркими снимками Юлия не забывает делиться с поклонниками в Instagram, поэтому опубликовала и кадры с морской прогулки. Артистка с супругом Валом и сыном Даниилом отправились на прогулку на яхте, где и провели один из дней. Девушка осталась под впечатлением, поэтому написала соответствующий комментарий.

Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня,
поделилась Юлия под серией снимков.

Фото с первенцем очень радуют аудиторию знаменитости, поэтому она не стала скрывать малыша и показала его эмоции от прогулки. Даниил позировал в ярких шортах и клетчатой рубашке. В то время как его мама предстала в черном купальнике, белой рубашке и такого же цвета кепке. 







Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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