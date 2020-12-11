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11 декабря 20, 11:08
Ксения Мишина живет с финалистом "Холостячки"?
Холостячка
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Совсем скоро состоится долгожданный финал реалити-шоу «Холостячка».
Всего два выпуска отделяют зрителя от «имени победителя» проекта. Однако сеть уже давно определилась со своим фаворитом, а внимательные поклонники и уже успели найти «доказательства» того, что в проекте победил Александр Эллерт.

Саша Эллерт явно один из фаворитов Ксении Мишиной, да и сын актрисы Платон тоже остался в восторге от встречи с комиком.

В сети уже не раз всплывали разные слухи по поводу вероятного победителя. Ранее, в соцсетях появилось фото с Евгением Ковтуненко, который забирал Мишину с «Танцев со звездами». Это и стало поводом для слухов о том, что он выиграл. Однако 7 выпуск расставил все по своим местам – Женя не вошел в тройку «полуфиналистов».

Теперь же по сети «гуляют» видеодоказательства, что Саша Эллерт и Ксения Мишина живут вместе. Внимательные фанаты пары Саша-Ксюша заметили, что все чаще у них совпадают фоны на сторис в Инстаграме. Из этого был сделан вывод – Эллерт и Мишина живут вместе.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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